Эфир Delfi – Михаил Подоляк: у нас заготовлены сюрпризы для России, они воюют рабами

Скопировать ссылку Эфир Delfi – Михаил Подоляк: у нас заготовлены сюрпризы для России, они воюют рабами

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Сразу после выпуска новостей — в Страсбурге начинается сессия ЕП, в ходе которой будут обсуждать вопросы безопасности энергетики, экономического положения в ЕС, беженцев и осуждения преступлений РФ. О повестке работы европарламентариев с места событий рассказывает наша коллега Ангелина Гудкова.