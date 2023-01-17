Эфир Delfi – Михаил Подоляк: у нас заготовлены сюрпризы для России, они воюют рабами

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Сразу после выпуска новостей — в Страсбурге начинается сессия ЕП, в ходе которой будут обсуждать вопросы безопасности энергетики, экономического положения в ЕС, беженцев и осуждения преступлений РФ. О повестке работы европарламентариев с места событий рассказывает наша коллега Ангелина Гудкова.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал в интервью Delfi, почему Украина имеет право атаковать Донецк, Луганск и Крым. Эти и другие вопросы с ним обсудил издатель Ekspress Meedia Ханс Луйк.
Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов
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