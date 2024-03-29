Эфир Delfi: Литва 20 лет в НАТО, членство Швеции, что ждет Украину - интервью с Линасом Линкявичюсом

Ровно 20 лет назад Литва присоединилась к НАТО. По этому случаю в Вильнюсе сегодня состоится ряд мероприятий. В эфире Delfi поговорим о значении присоединения к альянсу для безопасности Литвы, сегодняшнем состоянии НАТО и перспективах вступления Украины. А также вспомним, что более 20 лет назад и Россия не исключала своего будущего в НАТО.