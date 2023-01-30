Эфир Delfi: литовская скромность и учеба в Йеле — почему американцы больше читают и емко пишут?

Почему студенты лучших американских вузов больше читают и лучше пишут, в чем разница между высшим образованием в США и Европе, сколько стоит учеба в Йельском университете, насколько сложно туда поступить, и почему излишняя литовская скромность в этом деле скорее помеха, чем преимущество, легко ли ассистировать Тимоти Снайдеру?

Поступление и учебу в одном из самых престижных университетов мира обсуждаем с литовским политологом и студентом магистерской программы Йельского университета "Европейские и российские исследования" Максимасом Милтой.

Ведущие: Анжела Бубеляк, Дмитрий Семенов и Олег Ерофеев.