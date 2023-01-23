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Институт изучения войны один из своих отчетов посвятил тому, как Кремль и Минобороны борются с возросшим влиянием Пригожина. В действительности ли есть это противостояние и чем оно может обернуться для самой России беседуем с директором Института мировой политики Евгеном Магдой.

Первое известное упоминание о Вильнюсе датируется 25 января 1323 года, когда князь Гедиминас разослал по Европе свои знаменитые письма, открыв для европейцев малоизвестный им город и навсегда закрепив его на карте Европы. Этот день считается днем рождения Вильнюса.

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Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.

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