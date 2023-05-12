Эфир Delfi: куда полетят британские ракеты? Лучший в мире литовский ультрамарафонец идет на рекорд!

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Великобритания передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, оружие, которое позволит оттеснить российские силы, находящиеся на ее суверенной территории. В пределах их досягаемости находится и Крымский мост.

В чем особенность этих ракет, с каких платформ Украина может их запускать, и как они повлияют на ход грядущего контрнаступления, рассказывает военный эксперт Андрей Харук.

14 мая в Вильнюсе лучший ультрамарафонец всех времен Александр Сорокин вместе с другими бегунами на длинной дистанции постарается улучшить рекорд забега на 100 километров. Вместе с ним стартуют десятки лучших спортсменов с мировым именем из разных стран.

Сам Александр Сорокин в студии Delfi рассказал об ультрамарафоне, о подготовках к стартам и долгом восстановлении после них, а также о том, почему спорт для него сравним с наркотиком.

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