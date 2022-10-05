Эфир Delfi: как преодолеть колониальное наследие на постсоветском пространстве?

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Где находятся Белоруссия, Киргизия или Туркмения? Может, "на Украине"?
Почему мы до сих пор используем колониальное наследие в медиа? Когда медиа будут чувствительными не только к уязвимым группам, но и к целым нациям и странам?

Эти вопросы обсуждаем с популярными блогерами и журналистами из Казахстана, Беларуси и Кыргызстана Асем Жапишевой, Микитой Бялевичем и Айзирек Алмазбековой.

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