2024.05.22 13:03

Эфир Delfi: как Литва реагирует на провокацию РФ I Эксклюзивное интервью с мэром Мариуполя

 
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В выпуске новостей - реакция Литвы на односторонние планы России по расширению территориальных вод в Балтийском море рядом с государственной границей с Литвы и Финляндии.

Эксклюзивное интервью с мэром оккупированного РФ украинского Мариуполя Вадимом Бойченко. Он приехал в Литву, чтобы призвать не забывать трагедию Мариуполя и помочь освободить из плена защитников этого города. По его оценка, там были убиты Россией 20 тысяч человек. Вадим Бойченко рассказал о первых днях окружения города, российских “ковровых бомбардировках”, почему не готовились к войне и о главных ошибках властей. Бойченко также поделился тем, как россияне заставляли мариупольцев поверить, что те якобы спасают их, о стокгольмском синдроме и предателях.

Начало трансляции в 13.30

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