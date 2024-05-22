Эфир Delfi: как Литва реагирует на провокацию РФ I Эксклюзивное интервью с мэром Мариуполя

Эксклюзивное интервью с мэром оккупированного РФ украинского Мариуполя Вадимом Бойченко. Он приехал в Литву, чтобы призвать не забывать трагедию Мариуполя и помочь освободить из плена защитников этого города. По его оценка, там были убиты Россией 20 тысяч человек. Вадим Бойченко рассказал о первых днях окружения города, российских “ковровых бомбардировках”, почему не готовились к войне и о главных ошибках властей. Бойченко также поделился тем, как россияне заставляли мариупольцев поверить, что те якобы спасают их, о стокгольмском синдроме и предателях.