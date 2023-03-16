Эфир Delfi: как Беларуси готовиться к жизни без России?

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Беларуси надо готовиться к отмежеванию от России. В частности, после окончания войны Беларуси нужно будет выйти из ОДКБ и Союзного государства. К таким выводам пришли авторы исследования "Cоюзница агрессора", проведенного Белорусским институтом стратегических исследований (BISS), зарегистрированным в Литве.
О результатах исследования и возникающих в связи с его итогами вопросах говорим со старшим аналитиком BISS Андреем Лаврухиным.
Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов
Начало трансляции в 13.00
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