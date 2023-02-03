Эфир Delfi: итоги недели с политическим обозревателем Витаутасом Бруверисом

Обсуждаем: возможное наступление России, помощь Запада новым вооружением и перспективы вступления Украины в ЕС, новые подробности педофильского скандала с бывшим депутатом Кристиёнасом Бартошявичюсом, готовы ли литовцы встать на защиту страны с оружием в руках, ждать ли белорусских и российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже, день рождения Delfi.