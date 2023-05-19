Эфир Delfi: итоги недели с этноконфликтологом Имантасом Мелянасом

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Как меняются угрозы национальной безопасности Литвы со временем? Есть ли опасность в приезде большого количества украинцев, беларусов и россиян в нашу страну в течение последнего года? Способны ли решить эти вызовы новые инициативы депутатов Сейма? Какие признаки свидетельствуют, что за вами следят? Об этом и многом другом в студии Delfi говорим с этноконфликтологом, экс-сотрудником Департамента госбезопасности Литвы Имантасом Мелянасом.
Начало трансляции 13.00
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