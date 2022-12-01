Эфир Delfi: интервью с министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом

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После выпуска новостей - интервью с министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом, с которым мы обсудили выполнение НАТО обязательств по усилению восточного фланга Альянса, насколько Европа способна защититься от ракетных обстрелов, подобных тем, что в Украине, и оборонное производство в Литве.

Ведущие: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов

Начало трансляции в 13.00

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