Эфир Delfi: интервью с министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом

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После выпуска новостей - интервью с министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом, с которым мы обсудили выполнение НАТО обязательств по усилению восточного фланга Альянса, насколько Европа способна защититься от ракетных обстрелов, подобных тем, что в Украине, и оборонное производство в Литве.
Ведущие: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов
Начало трансляции в 13.00
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