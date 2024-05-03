2024.05.03 13:29

Эфир Delfi: "Грузинская мечта" об иноагентах и символическое освобождение белорусских журналистов

 
ru.DELFI.lt
Парламент Грузии во втором чтении принял законопроект о прозрачности иностранного влияния, схожий с российским законом "об иноагентах". Его рассмотрение проходит на фоне массовых протестов в центре Тбилиси и жестких разгонов демонстрантов полицейскими. Минувшей ночью митингующие объявили бессрочную акцию неповиновения.

Третье, финальное чтение запланировано на 17 мая. Будет ли принят скандальный законопроект? Как это скажется на перспективах Грузии по вступлению в ЕС? Почему "Грузинская мечта" решила пойти на эскалацию в год выборов? Об этом в первой части выпуска говорим с профессором Грузинского Института Общественных Дел Тенгизом Пхаладзе.

Сегодня в Вильнюсе во Всемирный день свободы печати прошла акция солидарности с белорусскими политзаключенными-журналистами. Во второй части выпуска в студии Delfi один из ее организаторов и участников, замглавы Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий.

Начало трансляции в 13.40

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии