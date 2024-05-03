Эфир Delfi: "Грузинская мечта" об иноагентах и символическое освобождение белорусских журналистов

Третье, финальное чтение запланировано на 17 мая. Будет ли принят скандальный законопроект? Как это скажется на перспективах Грузии по вступлению в ЕС? Почему "Грузинская мечта" решила пойти на эскалацию в год выборов? Об этом в первой части выпуска говорим с профессором Грузинского Института Общественных Дел Тенгизом Пхаладзе.