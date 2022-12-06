Эфир Delfi: "Дождь" без лицензии, о русском писателе и литературе с Виктором Ерофеевым

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Премия свободы в этом году в Литве присуждена Владимиру Зеленскому, лицензия на вещание "Дождя" в Латвии аннулирована, в Вильнюсе продолжается забастовка водителей общественного транспорта, во вторник на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе начат демонтаж памятника советским воинам. Подробности в выпуске новостей.

В чем вина русской литературы, с какой меркой подходить к оценке творчества русских писателей сегодня — в интервью с писателем, литературоведом и телеведущим Виктором Ерофеевым, который принимал участие в антивоенной конференции в Вильнюсе.

Ведущие: Анжела Бубеляк, Дмитрий Семенов, Ангелина Гудкова.

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