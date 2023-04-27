Эфир Delfi: демография, экономика и политика - справится ли Литва без мигрантов?

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В последнее время в Литве эксперты и политики обращают внимание на проблему ухудшения демографической ситуации. Старение общества, сокращение рождаемости и эмиграция приводят к снижению численности жителей Литвы.

Протесты и репрессии в Беларуси, война в Украине и другие факторы стали причиной беспрецедентной волны миграции в Литву, что в том числе меняет и отношение литовцев к приезжим. По утверждению экспертов, Литва полностью не использует новые возможности, ставя во главу угла иммиграционной политики безопасность.

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Какую политику в отношении мигрантов должна формировать власть, учитывая долгосрочные демографические и экономические вызовы? Может ли бизнес, которые переживает не лучшие времена, обойтись без работников-мигрантов? Готовы ли мы принять мигрантов и интегрировать их в общество и рынок труда? Откуда берутся страхи, что мигрант заберет у жителя Литвы работу?

Дискуссия проходит в небольшой литовской деревне Сорок татар, месте компактного проживания татарской общины на протяжении нескольких столетий. В 14 веке они прибыли в Великое Литовское княжество как смелые и верные войны. Их потомки сохранили свои традиции и стали частью Литвы. Какое место в современной и Литве будущего займут тысячи украинцев, белорусов, россиян и мигрантов из других стран?

Участники дисcкусии: Зита Милкаманович. руководитель предприятия "Pas totorius", Богуславас Гружевскис, директор Центра социальных исследований, предприниматель из Украины Алексей Яроцкий и Данас Арлаускас, глава Конфедерации работодателей Литвы. Модератор - Дмитрий Семенов.

Дискуссия проходит в рамках совместного проекта портала Delfi и Центра исследований Восточной Европы (RESC).

Начало трансляции в 13.30

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