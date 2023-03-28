Эфир Delfi c российским режиссером, публицистом Григорием Амнуэлем

О настроениях российских элит и их боязни попасть под санкции свидетельствует опубликованный разговор между музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным и миллиардером, бывшим российским сенатором Фархадом Ахмедовым. Эти и другие темы обсуждаем с российским режиссером, публицистом Григорием Амнуэлем

Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.

Начало трансляции в 13.00