Эфир Delfi c российским режиссером, публицистом Григорием Амнуэлем

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В минувшую субботу в Риге прошла 4-ая антивоенная конференция, организованная представителями российской оппозиции. В рамках мероприятия в "список Путина", который составляет Форум свободной России, попала телеведущая Ксения Собчак. Документ перечисляет лиц, в отношении которых, по мнению оппозиционеров, следовало бы вести санкции за пособничество режиму Путина.

О настроениях российских элит и их боязни попасть под санкции свидетельствует опубликованный разговор между музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным и миллиардером, бывшим российским сенатором Фархадом Ахмедовым. Эти и другие темы обсуждаем с российским режиссером, публицистом Григорием Амнуэлем

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Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.

Начало трансляции в 13.00

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