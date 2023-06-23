Эфир Delfi c Романом Захаровым: ПАСЕ и белорусы, снос памятников ссыльным, пропаганда и Пригожин

В студии Delfi Роман Захаров, эксперт Фонда защиты гласности, исследователь Лодзинского университета. Обсуждаем резолюцию ПАСЕ о белорусах в Европе и возможность принятия аналогичного документа в отношении россиян, речь Дмитрия Муратова на журналистском форуме в Бонне и акцию украинцев в момент ее произнесения, снос памятников репрессированным литовцам и полякам в России. А также заявления Пригожина о том, что никто "8 лет не бомбил Донбасс".