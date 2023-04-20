Эфир Delfi c режиссером "Семейных сцен": почему люди идут убивать, как они дошли до такого расчеловечивания?

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29 и 30 апреля в Вильнюсском старом театре состоится премьера спектакля "Семейные сцены" по пьесе Анны Яблонской. В нем поднимаются фундаментальные вопросы. Какова природа агрессии, желания убивать и угнетать друг друга? Что является причиной подобного поведения?

Что происходит с людьми, побывавшими на войне при возвращении домой? Перед премьерой мы поговорили о самом спектакле и о том, поможет ли он зрителю найти ответы на эти вопросы с режиссером Виктором Марвиным.

Ведущие выпуска: Дмитрий Семенов

Начало трансляции в 13.00

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