Эфир Delfi c режиссером "Семейных сцен": почему люди идут убивать, как они дошли до такого расчеловечивания?

Что происходит с людьми, побывавшими на войне при возвращении домой? Перед премьерой мы поговорили о самом спектакле и о том, поможет ли он зрителю найти ответы на эти вопросы с режиссером Виктором Марвиным.

Ведущие выпуска: Дмитрий Семенов

Начало трансляции в 13.00