Эфир Delfi c Михаилом Подоляком: Каховская ГЭС, реакция ООН, наступление и оружие

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После выпуска новостей — разговор с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком. Обсуждаем: подрыв Каховской ГЭС и реакцию Запада, бездействие ООН, изменения на фронте и снабжение Украины западным оружием.

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