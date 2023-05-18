Эфир Delfi c Михаилом Магловым — о непредсказуемом будущем России, "русском мире", журналистике

За столом передачи "Кухня редактора" он рассказывает о роли независимой журналистики во время войны, вкладе Литвы в оказание помощи независимым журналистам и защиту демократических ценностей. О том, почему Литва до войны была таким популярным направлением для российских бизнесменов, что такое "русский мир", у Михаила спрашивает редактор информационного агентства Elta Витаутас Бруверис.

Начало транасляции 13.00