За столом передачи "Кухня редактора" он рассказывает о роли независимой журналистики во время войны, вкладе Литвы в оказание помощи независимым журналистам и защиту демократических ценностей. О том, почему Литва до войны была таким популярным направлением для российских бизнесменов, что такое "русский мир", у Михаила спрашивает редактор информационного агентства Elta Витаутас Бруверис.
Начало транасляции 13.00
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Борьба с перекупщиками билетов: Rammstein – только начало
В первые в истории Литвы ее жители покупали...
Эфир Delfi c Михаилом Магловым — о непредсказуемом будущем России, "русском мире", журналистике
Гость студии Delfi – журналист-расследователь из России,...
Мэр столицы рассказал, что ждет вильнюсцев во время саммита НАТО: с неудобствами столкнутся все
В Вильнюсе в июле состоится саммит НАТО. Что ждет...
Ждать осталось недолго: приятные перемены не за горами
В четверг днем облака из Литвы уйдут, несмотря на то,...
Работодателям требуются тысячи работников: в какой сфере легче всего найти работу
По данным Службы занятости за прошлую неделю,...