aA
Гость студии Delfi – журналист-расследователь из России, соратник убитого у стена Кремля политика Бориса Немцова, активист Михаил Маглов. Из-за преследования Михаил был вынужден покинуть Россию и уже десять лет живет в Литве.

За столом передачи "Кухня редактора" он рассказывает о роли независимой журналистики во время войны, вкладе Литвы в оказание помощи независимым журналистам и защиту демократических ценностей. О том, почему Литва до войны была таким популярным направлением для российских бизнесменов, что такое "русский мир", у Михаила спрашивает редактор информационного агентства Elta Витаутас Бруверис.

Начало транасляции 13.00

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Эфир Delfi: Лукашенко пропал и появился - есть ли план у его окружения и оппозиции?

Временное исчезновение Лукашенко из медиаполя, а...

Эфир Delfi: участие Литвы в восстановлении Украины, разминирование, саммит НАТО, лечение военных

Гость студии Delfi — народный депутат Украины,...

Эфир Delfi: куда полетят британские ракеты? Лучший в мире литовский ультрамарафонец идет на рекорд!

Великобритания передала Украине дальнобойные ракеты...

Эфир Delfi c "ангелом Бучи" о спасении людей с оккупированных территорий Украины

Гость студии Delfi — волонтер Константин Гудаускас с...

Эфир Delfi: дискуссия с Марком Фейгином и Владимиром Миловым — что после победы?

Сегодня в отличие от февраля-марта 2022 года многие...

TOP новостей

Борьба с перекупщиками билетов: Rammstein – только начало

В первые в истории Литвы ее жители покупали...

Эфир Delfi c Михаилом Магловым — о непредсказуемом будущем России, "русском мире", журналистике

Гость студии Delfi – журналист-расследователь из России,...

Valdas Benkunskas Valdas Benkunskas Valdas Benkunskas

Мэр столицы рассказал, что ждет вильнюсцев во время саммита НАТО: с неудобствами столкнутся все

В Вильнюсе в июле состоится саммит НАТО. Что ждет...

Ждать осталось недолго: приятные перемены не за горами

В четверг днем облака из Литвы уйдут, несмотря на то,...

Работодателям требуются тысячи работников: в какой сфере легче всего найти работу

По данным Службы занятости за прошлую неделю,...