Эфир Delfi c Андрюсом Ужкальнисом: министры обороны НАТО, арест Степукониса, лишение ВНЖ

 
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Сенат США одобрил помощь Украине после интервью Путина: есть ли связь? "Их разыскивает милиция": чем не угодили российским силовикам премьер-министр Эстонии и министр культуры Литвы и как на это реагировать? Шарунас Степуконис задержан и арестован: какие еще тайны вокруг Национального стадиона Вильнюса станут явью? Радикальное предложение Кащюнаса: лишать ВНЖ россиян и беларусов за частые поездки домой. Дорогой Michelin: получит ли Литва вожделенную звезду? Эти и другие темы обсуждаем с публицистом, колумнистом Delfi и ресторанным критиком Андрюсом Ужкальнисом.

В середине эфира к разговору подключится наша коллега Анжела Бубеляк из Брюсселя, где проходит встреча министров обороны в штаб-квартире НАТО.

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