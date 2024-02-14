Эфир Delfi c Андрюсом Ужкальнисом: министры обороны НАТО, арест Степукониса, лишение ВНЖ

Сенат США одобрил помощь Украине после интервью Путина: есть ли связь? "Их разыскивает милиция": чем не угодили российским силовикам премьер-министр Эстонии и министр культуры Литвы и как на это реагировать? Шарунас Степуконис задержан и арестован: какие еще тайны вокруг Национального стадиона Вильнюса станут явью? Радикальное предложение Кащюнаса: лишать ВНЖ россиян и беларусов за частые поездки домой. Дорогой Michelin: получит ли Литва вожделенную звезду? Эти и другие темы обсуждаем с публицистом, колумнистом Delfi и ресторанным критиком Андрюсом Ужкальнисом.