Эфир Delfi: Аркадий Бабченко, Херсон — Сталинград, Эстония не впускает россиян

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В выпуске за 18 августа рассказываем о решении Эстонии не впускать граждан России и ограничивать выдачу виз, прекращение деятельности поставщика электроэнергии Perlas energija в Литве, которое затронет детски тысяч клиентов.

Во второй части программы — интервью с журналистом Аркадием Бабаченко, в котором он сравнивает Херсон со Сталинградом, а войска РФ с окружённой и капитулировавшей под Сталинградом 6-й армией под командованием Паульса.

Начало эфира в 13.00

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