Эфир Delfi: Аркадий Бабченко, Херсон — Сталинград, Эстония не впускает россиян

Во второй части программы — интервью с журналистом Аркадием Бабаченко, в котором он сравнивает Херсон со Сталинградом, а войска РФ с окружённой и капитулировавшей под Сталинградом 6-й армией под командованием Паульса.

Начало эфира в 13.00