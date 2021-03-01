Жители вызвали инспекторов по охране природы, чтобы те посмотрели, как выглядит снег в их дворах по вине местной компании- поставщика отопления Panevėžio energijа.

По словам местных жителей, за последние три месяца они наблюдают подобное явление в третий раз, однако увиденное 26 февраля поразило и инспекторов по охране природы.

Гедиминас живет на ул. Пушалото в 55 метров от котельной. Он пытался очистить от напоминающих пепел загрязнений свой автомобиль. Весь его двор был засыпан похожими на пепел загрязнениями.

По его словам, такие загрязнения наблюдались и прежде, но в таком количестве их фиксируют впервые.

P. Židonio nuotr.

Сосед Гедиминаса Далюс вышел на террасу выпить кофе в 6.30 ч.

"Когда мы пили кофе на террасе, мы слышали, как на крышу падают твердые частицы этих загрязнений. Весь двор был серый – пепел был на машине, на дорожке, на крыше, на теплице, на солнечных батареях. Местами падали куски длиной по 10 см", – ужасался Далюс.

Об этой ситуации жители сообщили по Единому номеру помощи 112, они убеждены, что виновник загрязнений - Panevėžio energija.

"Осмотревший наш двор инспектор признал, что эти загрязнения похожи на пепел. По его словам, это моментное загрязнение. Может Panevėžio energija в этой котельной ночью отключило какое-то оборудование и весь пепел упал на нас? В 8 ч. утра все снова было как обычно, никаких загрязнений не было", – сказали жители.

Они рассказали, что такие загрязнения были 17 декабря и 3 февраля, но их было меньше. Тогда жители также информировали инспекторов.

Сейчас инспекторы взяли образцы и выясняют, что за загрязнения попали во дворы жителей. Инспекторы не исключают, что именно котельная для биотоплива является источником загрязнений.

Расследование проводит и сама компания Panevėžio energija.