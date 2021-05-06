Двоих пострадавших во время взрыва на Klaipėdos medienа перевезли в Каунасскую клинику

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В понедельник в Клайпеде в здании компании Klaipėdos mediena произошел взрыв, семерых пострадавших привезли в Клайпедскую университетскую больницу, двое из них получили серьезные травмы.
Двое пострадавших находились в отделении интенсивной терапии. 6 мая после консилиума врачей их решили перевезти в Центр Каунасской клиники для пострадавших от ожогов.
В Клайпедской университетской больнице остались пятеро пострадавших.
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