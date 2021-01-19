Двое жителей одного подъезда скончались от коронавируса: люди ведут себя безответственно

18 января Бакас узнал, что коронавирус унес жизнь второго соседа. Мало того, второй житель подъезда скончался от вируса меньше чем через неделю после первого.

"Понимаете, у нас такой "невезучий" подъезд, после первого карантина у нас болели 7 человек. Дом пятиэтажный. Четверо из заболевших выздоровели, двое скончались, один находится в изоляции", - сказал мужчина.

По его словам, умерли люди старше 80 лет, которые, возможно, не берегли себя, как этого требовалось по действующим правилам.

"Люди старшего возраста не понимают, что значит беречь себя. Я сам уже почтенного возраста, мне больше 70 лет. Когда я вблизи увидел эту болезнь и людей, которые умерли, я задумался", - сказал Бакас.

Он был знаком с покойными. К сожалению, ему ни раз приходилось призывать их к соблюдению действующего порядка.

"Они были достаточно активными, а тот, которого увезли вчера (18 января – Delfi), был очень приятный человек, всегда занимался уборкой во дворе. Очень жаль, но они не берегли себя", - сказал мужчина.

"Когда я вижу, что творится в автобусах, троллейбусах о в магазинах, понимаю, что люди старшего возраста не берегут себя. Маски натягивают под подбородок и ходят. Молодежь ответственнее. Люди старшего возраста жалуются, что им тяжело дышать. Я понимаю, если идешь по улице и что-то несешь, но и в троллейбусах сидят, спустив маски. Думаю, это страшно", - сказал он.

Бакас призвал пожилых людей подумать о молодежи, о внуках, чья жизнь только начинается.

"Наш дом построен в 1972 г. большая часть жителей - пожилые, нет ничего странного, что они болеют, но ведь вместе живет и молодежь. Надо подумать и о ней", - сказал пожилой человек.

Он сказал, что был знаком с покойными, а одному помогал.

"Мы ему носили еду, соблюдая меры предосторожности, разговаривали. За несколько дней до смерти он чувствовал себя неважно, вызывал скорую, но ему сказали, что симптомов серьезных нет, вот он и не поехал в больницу. А закончилось все печально", - рассказал Бакас.

Председатель жилтоварищества Хенрикас Бараускас подтвердил слова Бакаса и сказал, что в доме провели дезинфекцию.

"Мы все делаем по правилам, весь подъезд продезинфицировали. Скончавшиеся не избегали тесного контакта. Пока не подтвердили, что второй сосед умер именно от коронавируса, но врачи в этом не сомневались. Врачи скорой за несколько дней до смерти сказали, что его состояние было некритическим. Значит, человек решил, что не надо ехать в больницу. Через два дня умер", – сказал он и заметил, что, может быть, это заставит жителей серьезнее отнестись к ситуации.