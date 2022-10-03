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Почти две трети населения Литвы одобряют решение стран Балтии и Польши не принимать российских туристов, свидетельствует опрос, проведенный компанией Vilmorus в сентябре по заказу BNS.
Две трети жителей Литвы за то, чтобы не впускать россиян
© Imago / Scanpix

По ее данным, 34,3% опрошенного населения полностью согласны с этим решением, а 28,2% скорее поддерживаю его.

Между тем, согласно опросу, полностью не согласны 11,1%, категорически не согласны - 13,2%.

Еще 13,2% респондентов заявили, что у них нет мнения по этому вопросу.

Боятся России

Большую поддержку этому запрету, введенному в сентябре, высказывают люди с высшим образованием и более высокими доходами, жители крупных городов и госслужащие.

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Между тем, люди с более низким образованием, жители провинции, домохозяйки и пенсионеры были чаще против ограничений на въезд граждан России.

Согласно данным опроса, решение больше всего поддерживают избиратели правящих консерваторов и либерального движения, а сторонники Союза "крестьян" и "зеленых" Литвы, Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей и Союза нации и справедливости поддерживают в наименьшей степени.

Научный сотрудник Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Нериюс Малюкявичюс отмечает, что результаты опроса отражают тот факт, что люди боятся России.

"В принципе, текущая геополитическая ситуация отражается в страхах людей. Ожидается, что россиян здесь будет меньше и не будут впускать. Я бы сказал, что это репрезентативно для нынешней ситуации", - сказал BNS Малюкявичюс.

Результаты отражают различные группы избирателей

По словам Малюкявичюса, результаты опроса достаточно четко разделились по предпочтениям населения в голосовании на выборах в Литве, что свидетельствует о "вечном и различном отношении к России, продемонстрированном в других опросах".

"Это также видно в соответствующих социальных группах, но не так, как по политическим предпочтениям", — сказал ученый.

Например, среди тех, кто намерен проголосовать за Союз Отечества - Христианских демократов Литвы, 89% поддерживают недопуск россиян.

Между тем среди сторонников "аграриев" политику недопущения поддерживает 41,1% опрошенных.

Другой научный сотрудник Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Айне Рамонайте говорит, что на результаты исследования могла повлиять объявленная в России 21 сентября мобилизация — социологическое исследование проходило с 15 по 24 сентября.

"После мобилизации в России эти люди, их недопуск, приобрел другое значение", — сказала профессор.

По ее словам, одни оценивают этот запрет с геополитической точки зрения, другие - с экономической.

"Люди правых взглядов, которые поддерживают действия действующей власти, смотрят на вопрос с позиций политики ценностей, а избиратели, которые поддерживают более левые партии, имеют более низкие доходы и живут в провинции, смотрят на все вопросы, связанные с санкциями России сквозь прагматичную призму", — сказала Рамонайте.

"Нельзя сказать, что они пророссийские, но смотрят на затраты литовских жителей и бизнеса в результате такой политики и не особо ее поддерживают. Этот вопрос является отражением более широких геополитических установок", — добавила она.

Страны Балтии и Польша закрыли свои границы для российских туристов 19 сентября, позже к ним присоединилась Финляндия.

Точные результаты исследования:

В опросе Vilmorus респондентов спросили, одобряют они или не одобряют решение стран Балтии и Польши не пускать в страны большинство граждан России.

Ответы: "Полностью согласен" - 34,3 %, "Скорее согласен" - 28,2 %, "Скорее не согласен" - 13,2 %, «Совершенно не согласен» - 11,1 %, «У меня нет мнения» - 13,2 %.

Центр изучения общественного мнения и рыночных исследований Vilmorus 15-24 сентября провел репрезентативный опрос населения, общаясь с респондентами путем живого интрвью или по телефону.

В ходе него было опрошено 1000 взрослых жителей страны в 25 городах и более 40 сельских местностях. Максимальная погрешность данных в опросе составляет 10 процентов.

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