Дожди прогнозируют на протяжении всей недели

Во вторник ночью местами пройдут дожди, в основном в восточной части страны. Ночью будет 10-15, у моря 16-18 градусов тепла. Во вторник днем будет пасмурно, прояснения возможны только на западе страны. Почти по всей стране будут идти дожди, во многих районах сильные, только на западе без особых осадков. Днем будет 16-19, на западе 20-21 градус тепла.

В среду ночью будет облачно, во многих районах пройдут дожди, местами сильные. Ночью будет 10-15, у моря 16-18 градусов тепла. Днем циклон понемногу ослабеет и уйдет. Из-за облаков будет выглядывать солнце, однако все же возможны кратковременные дожди. Днем будет 17-22, на западе 23-24 градуса тепла.

В четверг погоду обусловит зона низкого давления. Ночью местами, днем во многих районах ожидаются дожди. Ожидается сильный порывистый ветер. Ночью будет 10-15, у моря 16-18, днем 18-23 градуса тепла.

В пятницу погода будет такой же – ночью местами, днем во многих районах пройдут дожди, кое-где с грозами. Ночью будет 9-14, у моря 15-17, днем будет 17-22 градуса тепла.

В выходные погода будет практически такой же.