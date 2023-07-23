Достигнута договоренность по вопросу деревьев около памятника Ромену Гари

Планы в связи с вырубкой деревьев вызвали возмущение в обществе. Сейчас этот процесс остановлен. Эту информацию порталу 15min передал глава администрации Вильнюсского муниципалитета Адомас Бужинскас.
"Вчера у нас был такой формат – сели три стороны, владельцы помещения, представители инициативной группы общества и представители муниципалитета. (…) Мы по-человечески договорились, что пока ведет расследование как Генпрокуратура, так муниципалитет и Департамент культурного наследия, владелец ничего не будет предпринимать на этой территории", – сказал в субботу Бужинскас.
По его словам, в пятницу также договорились, что инициативная группа общества сможет беспрепятственно провести независимую экспертизу.
"Эта экспертиза покажет, могут там оставаться деревья или нет", – сказал Бужинскас.
Правда, о времени проведения экспертизы пока не договорились.
Бужинскас отметил, что муниципалитет обратился в Генпрокуратуру в связи с законностью самого разрешения на строительство.
Напомним, что информация о планах в связи со спиливанием деревьев в Науяместисе вызвала волну возмущения в обществе.
По словам представителей муниципалитета, город не дал разрешения на вырубку деревьев, но Вильнюсский окружной административный суд подтвердил право компании на повторное обращение за разрешением.
Мэр города Валдас Бенкунскас признал, что у муниципалитета нет юридических рычагов воздействия и защиты деревьев, поэтому муниципалитет постарается признать их объектом культурного наследия – в Департамент культурного наследия уже обратился министр культуры Симонас Кайрис.
Компания Dobilo daigas в среду организовала встречу с жителями, но ее представители на встречу не пришли.
Мэр города Бенкунскас в среду обратился в прокуратуру, защищая общественный интерес.
Компания Dobilo daigas вместо деревьев планировала посадить на этом месте небольшие деревца и кустики, поставить горшки с цветами.