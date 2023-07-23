Достигнута договоренность по вопросу деревьев около памятника Ромену Гари

Планы в связи с вырубкой деревьев вызвали возмущение в обществе. Сейчас этот процесс остановлен. Эту информацию порталу 15min передал глава администрации Вильнюсского муниципалитета Адомас Бужинскас.

"Вчера у нас был такой формат – сели три стороны, владельцы помещения, представители инициативной группы общества и представители муниципалитета. (…) Мы по-человечески договорились, что пока ведет расследование как Генпрокуратура, так муниципалитет и Департамент культурного наследия, владелец ничего не будет предпринимать на этой территории", – сказал в субботу Бужинскас.

По его словам, в пятницу также договорились, что инициативная группа общества сможет беспрепятственно провести независимую экспертизу.

"Эта экспертиза покажет, могут там оставаться деревья или нет", – сказал Бужинскас.

Правда, о времени проведения экспертизы пока не договорились.

Бужинскас отметил, что муниципалитет обратился в Генпрокуратуру в связи с законностью самого разрешения на строительство.