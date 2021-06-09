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В Литве не осталось "черных" муниципалитетов. Таковы данные Департамента статистики, представленные 9 июня.
Vilnius
Vilnius
© DELFI / Andrius Ufartas

За минувшие сутки в Литве зафиксирован 241 новый случай коронавируса. Предполагается, что иммунитет уже есть у 46,3% жителей.

На прошлой неделе в Литве был один "черный" муниципалитет - Молетский район. Однако и ему удалось улучшить показатель.

В Литве уже есть два "зеленых" муниципалитета – Нерингский и Бирштонский.

Lietuvoje nebeliko nė vienos juodos COVID-19 savivaldybės.
Lietuvoje nebeliko nė vienos juodos COVID-19 savivaldybės.
© Statistikos departamento nuotr.

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