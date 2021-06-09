За минувшие сутки в Литве зафиксирован 241 новый случай коронавируса. Предполагается, что иммунитет уже есть у 46,3% жителей.
На прошлой неделе в Литве был один "черный" муниципалитет - Молетский район. Однако и ему удалось улучшить показатель.
В Литве уже есть два "зеленых" муниципалитета – Нерингский и Бирштонский.
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