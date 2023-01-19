Для украинских военных беженцев – новые цифровые временные виды на жительство

В первую очередь такие документы будут предоставлены украинцам, которые прибыли в Литву в конце прошлого или начале этого года, и правильно заполнили и подали заявления на выдачу видов на жительство.

Цифровые временные виды на жительство в Литве на основании временной защиты украинские военные беженцы могут распечатать или сохранить их на своих смарт-устройствах в формате PDF. Процесс верификации в обоих случаях одинаковый: на предмет подлинности сканируется QR-код, и информация тут же выводится на экран устройства.

По данным Департамента миграции, в настоящее время заявки на выдачу новых или замену истекающих временных видов на жительство в Литве уже подали более 25 тыс. украинских военных беженцев.

У тех военных беженцев, которые уже зарегистрированы в Департаменте миграции и находятся в Литве с первого полугода 2022 г., все еще есть временные виды на жительства, выданные в виде пластиковых карт. Эти документы действительны до 4 марта 2023 г., отмечают в сообщении.