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Министерство социальной защиты и труда Литвы (МСЗТ) дополнительно выделит 3 млн. евро финансовой поддержки молодых семей для приобретения первого жилья. Подсчитано, что этих средств должно хватить более чем для 200 молодых семей, ждущих справки, подтверждающую их право на финансовое поощрение, сообщается в пресс-релизе министерства.
Parama būstui jaunoms šeimoms
Parama būstui jaunoms šeimoms
© Shutterstock

В этом году молодым семьям в качестве финансового поощрения для покупки своего первого жилья было выделено 8 млн. евро. По данным министерства, дополнительные средства выделяются для покрытия части существующей потребности. Планируется, что дополнительные средства молодым семьям, ожидающим своей очереди, поступят во вторую неделю июня.

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Сообщается, что количество получателей только компенсации части стоимости аренды жилья в первом квартале текущего года по сравнению с тем же кварталом 2022 г., увеличилось в 2,9 раза. Поскольку основной целью жилищной поддержки является, прежде всего, обеспечение жильем тех лиц (семей), которые из-за недостаточных доходов не могут обеспечить это самостоятельно, необходимо обеспечить адекватное финансирование этих наиболее социально незащищенных групп.

В зависимости от количества детей, воспитываемых в семье, предусматривается материальное поощрение, путем выделения субсидии в размере 15-30 проц. на оплату части жилищного кредита или, по желанию молодой семьи, на покрытие первоначального взноса.

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