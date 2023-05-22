В этом году молодым семьям в качестве финансового поощрения для покупки своего первого жилья было выделено 8 млн. евро. По данным министерства, дополнительные средства выделяются для покрытия части существующей потребности. Планируется, что дополнительные средства молодым семьям, ожидающим своей очереди, поступят во вторую неделю июня.

Сообщается, что количество получателей только компенсации части стоимости аренды жилья в первом квартале текущего года по сравнению с тем же кварталом 2022 г., увеличилось в 2,9 раза. Поскольку основной целью жилищной поддержки является, прежде всего, обеспечение жильем тех лиц (семей), которые из-за недостаточных доходов не могут обеспечить это самостоятельно, необходимо обеспечить адекватное финансирование этих наиболее социально незащищенных групп.

В зависимости от количества детей, воспитываемых в семье, предусматривается материальное поощрение, путем выделения субсидии в размере 15-30 проц. на оплату части жилищного кредита или, по желанию молодой семьи, на покрытие первоначального взноса.