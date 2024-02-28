Дискуссия Delfi: нужно ли реформировать образование на русском, польском и других языках в Литве?

Об этом горячо дискутировали как зрители, так и участники встречи, организованной Центром исследований Восточной Европы и порталом Delfi в Reforum Space Vilnius.
В ходе дискуссии обсуждаются возможные направления образовательных реформ и сценарии будущего развития русскоязычных школ Литвы.
Участники встречи:
- Григорий Поташенко, доцент исторического факультета Вильнюсского университета
- Александр Радченко, советник председателя Сейма Литвы по правовым вопросам
- Арунас Шилерис, вице-мэр Вильнюса
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