Дирекция автодорог обещает скоро начать работы по строительству Йонавской объездной дороги

Планируется, что юго-восточная объездная дорога на восточной стороне будет начинаться от моста через Нерис неподалеку Скаруляй и продолжится к югу от этой дороги примерно до села Швейцария в Йонавском районе, где она вновь выйдет на главную дорогу.
В результате ее строительства будет обеспечено бесперебойное транзитное движение в направлении Каунаса и Зарасая, также улучшатся условия движения для жителей Йонавы, ездящих на работу в Каунас и Каунасский район.
"Необходимость Йонавской объездной дороги известна уже на протяжении десятилетий, многие из нас неоднократно сталкивались с пробками возле Йонавы, не говоря уже о ежедневных поездках жителей Йонавы", – заявил министр связи Марюс Скуодис в пресс-релизе.
Сообщается, что в ходе реализации первого этапа проекта объездной дороги будет построен новый участок магистральной дороги Каунас-Зарасай-Даугпилис протяженностью почти 700 м с подъездными дорогами и оборудованы две кольцевые развязки. В рамках проекта также планируется реконструировать участок Йонава-Жасляй-Кальниняй-Мияугонис.
"Мы покупаем работы по важному проекту, реализация которого обеспечит надлежащее сообщение с воинскими частями, дислоцированными в Рукле, и создаст более благоприятные условия для перемещения литовской военной техники и военной техники союзников по НАТО по Литве. На втором этапе строительства Йонавской объездной дороги будут улучшены условия движения как для жителей Йонавы, так и для транзитного транспорта, пересекающего Йонаву", – сообщил руководитель Дирекции автомобильных дорог Марюс Швайкаускас.
Намеченная объездная дорога будет построена в два этапа. Строительные работы первого этапа должны начаться в этом году.
На данный момент уже ведутся проектные работы II этапа, которые, как ожидается, продлятся 22 месяца.
Для финансирования проекта планируется использовать средства Европейского фонда инфраструктурных сетей, собранного налога солидарности банков и государственного бюджета.