Дирекция автодорог обещает скоро начать работы по строительству Йонавской объездной дороги

Планируется, что юго-восточная объездная дорога на восточной стороне будет начинаться от моста через Нерис неподалеку Скаруляй и продолжится к югу от этой дороги примерно до села Швейцария в Йонавском районе, где она вновь выйдет на главную дорогу.

В результате ее строительства будет обеспечено бесперебойное транзитное движение в направлении Каунаса и Зарасая, также улучшатся условия движения для жителей Йонавы, ездящих на работу в Каунас и Каунасский район.

"Необходимость Йонавской объездной дороги известна уже на протяжении десятилетий, многие из нас неоднократно сталкивались с пробками возле Йонавы, не говоря уже о ежедневных поездках жителей Йонавы", – заявил министр связи Марюс Скуодис в пресс-релизе.