ДГБ Литвы оценил нападение на российского оппозиционера Волкова

 
ELTA
Аугусте Либерите
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После нападения на соратника покойного Алексея Навального Леонида Волкова глава Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис сказал, что и другие представители оппозиции должны больше думать о своей безопасности. По его словам, разведка не может обеспечить более высокий уровень защиты этих людей. Он заметил, что всю актуальную информацию разведка передала Департаменту полиции.

"Моя оценка, оценка ДГБ – нам, наверное, чего доброго, надо больше внимания уделять охране представителей российской оппозиции", – сказал он 14 марта после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

"Мы активно делимся информацией, которую получаем по разным каналам. Всей информацией мы делимся с полицией", – заметил он.

Яунишкис призвал представителей оппозиции и самих больше заботиться о своей безопасности.

"Призываю еще больше заботиться о своей безопасности, больше, чем до сих пор", – призвал директор ДГБ.

"Сам случай Волкова только показывает, что, вероятно, к вопросу безопасности не относились с должной серьезностью", – предположил он.

На вопрос, выяснились ли какие-либо детали нападения на Волкова, глава ДГБ сказал, что не может это комментировать, пока ведется расследование. Однако он сказал, что, по оценке разведки, этот выпад связан с деятельностью российских спецслужб.

"По нашей оценке, похоже, это работа российских спецслужб. Видно, сделано с помощью какого-то завербованного человека", – предположил он.

"Это только показывает, что режим настроен на серьезные акции – мы должны серьезно переосмыслить оценку угроз (...), предпринять соответствующие меры", – сказал он.

В среду ДГБ указал, что нападение на Волкова, вероятно, организованная и осуществленная российскими спецслужбами операция.

Литовская разведка связывает это с попытками Кремля остановить проекты российской оппозиции, связанные с приближающимися недемократическими президентскими выборами.

12 марта вечером в Вильнюсе неизвестные напали на близкого соратника покойного Алексея Навального, бывшего руководителя его предвыборного штаба Леонида Волкова. Нападение было совершено 12 марта, в 22.06 ч. около его дома в столице Литвы, на ул. Жуведру. Нападавший подождал, пока Волков припаркуется во дворе, тогда выбил молотком окно в машине, распылили в глаза слезоточивый газ и стали бить. Нанесено не менее 15 ударов, сломана рука.

Яунишкис не исключает, что во время президентских выборов, которые начнутся в России 15 марта, возможны разные провокации в Литве. Он сказал, что все службы готовятся к такому сценарию.

"Вне всякого сомнения, мы говорим с разными учреждениями, предупреждаем о дополнительной бдительности во время президентских выборов в России. Мы не исключаем возможности разных провокаций", – сказал журналистам Яунишкис.

"Чего ждать – наверное, будет опять какое-то запугивание оппозиции, какие-то заявления МИД ли какая-то истерика на тему, что кто-то где-то кому-то не дал голосовать или какие-то ведомства этому помешали", – прибавил он.

Глава ДГБ считает, что и нападение на Волкова - попытка запугать российскую оппозицию, чтобы она не проводила акции протеста.

"Очень вероятно, что это подготовка к этим псевдовыборам в России. По нашей оценке, проводят запугивание, чтобы оппозиция не смела протестовать", – сказал глава ДГБ.

Яунишкис заверил, что ДГБ свою работу делает и информацией о возможных угрозах и провокациях делится с ответственными ведомствами.

"Проводятся разные межведомственные координационные встречи. Бдительность повышен", – заверил директор ДГБ.

"О других методах я не хочу говорить в эфире, но гарантирую, что определенные меры приняты", – прибавил он.

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