Детское шампанское дети не пьют, зато могут покупать безалкогольную водку: у торговцев есть объяснение

По оценке специалистов Департамента по контролю над употреблением табака и алкоголя, безалкогольные напитки могут снизить вред от алкоголя, если их будут пить взрослые, но в случае с детьми это работает не так.

Однако все безалкогольные напитки, даже шампанское, дети могут свободно покупать в магазинах Литвы .

"Если мы хотим, чтобы наши дети не пили алкоголь, не надо программировать в них определенные модели поведения с детства, поэтому, я думаю, что отказ от таких товаров логичен, в сфере контроля над табаком такой запрет уже действует. Помните, раньше были шоколадные сигареты, сигареты-жвачки", – сказал тогда тогдашний министр здравоохранения Аурелиюс Верига .

Авторы поправок указали, что такие товары, включая безалкогольные напитки, детское шампанское, пунш, воспитывают привычку к употреблению алкоголя и показывают, что взрослые терпимо относятся к тому, что дети употребляют алкоголь.

Во время дискуссии вспомнили о том, что в Литве в 2019 году запретили продажу детского шампанского, производство игрушек и других товаров, имитирующих алкогольные напитки и их тару.

"Безалкогольные напитки своим вкусом и видом напоминают алкоголь, поэтому незаметно могут выработать привычку к алкоголю, сделать его приемлемым, а такие напитки могут стать популярными среди детей. Поэтому не только государство должно защищать детей, но и родители должны четко проводить границы - пиво без алкоголя не для детей", – подчеркнула заместитель главы департамента Гражина Белян.

Она поделилась данными специалистов других стран, согласно которым, даже если детям давать безалкогольное пиво, они привыкают к горькому вкусу хмеля. Поэтому во взрослом возрасте увеличивается риск того, что ребенок будет употреблять алкоголь.

Белян подтвердила, что в Литве не запрещено продавать безалкогольное, пиво, вино и водку детям. Также не запрещена реклама безалкогольных напитков.

На вопрос, какой порядок в этом плане действует в магазинах сети Maxima, представитель сети Индре Тракимайте-Шяшкувене сказала, что компания действует в рамках закона.