"Нам трудно выразить словами переживания последних дней. Нет таких слов утешения, которые могут помочь тем, кто лишился родных…
Мы вместе с другими просим о помощи детям, которые в ней сейчас нуждаются.
Желающие проститься с покойными Гинтаре и Эгидиюсом могут сделать это в субботу в Паланге (Клайпедское шоссе, 67) с 9 до 19 ч.
Заупокойная служба состоится в воскресенье в Каунасском кафедральном соборе в 10.30 ч. и в Стакяй (Юрбаркский район) в храме Св. Антония Падуанского в 14 ч.", - сказано на странице Nuarаs.
Желающие помочь детям покойных, могут перевести на счет их бабушки (опекунши) Руты Сиртаутене LT487300010170201503 Swedbank, AB SWIFT/BIC код HABALT22
Delfi напоминает, что 20 ноября около полуночи в Паланге, в кювете обнаружили перевернувшийся автомобиль Opel Vectra, в которых были тела мужчины (1983 г.р.) и женщины (1984 г.р.).
Родителей лишились мальчики 3 и 10 лет.
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