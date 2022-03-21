Детей украинских беженцев приглашают на бесплатные кружки и мероприятия

Редактор украинской версии проекта www.ukrainiankids.lt Полина Стасук (журналистка из Киева) сама всего неделю назад с дочерью и матерью приехала из Украины.

"Когда я начала работать с этим проектом, не могла поверить в то, что это возможно. Идея собрать всех в одном месте, чтобы помочь нашим детям, прекрасна. Каждый раз, открывая группу Українські діти в литві в Facebook, трудно поверить, что такое большое количество литовцев пытается оказать помощь детям из Украины, чтобы они могли увидеть счастливое детство. Я как мать очень благодарна", – сказала Стасук.

Инициаторы проекта - творческая группа "Литовские дети тысячелетия". Сайт бесплатна создала компания GPYR.