Депутаты предлагают отказаться от советского наследия и изменить дизайн дорожных знаков

По словам депутатов, дизайн действующих сейчас в Литве знаков идентичен или напоминает дизайн знаков, утвержденных в годы оккупации Литвы СССР (советский ГОСТ 10807-78).
На литовских знаках используется и тот же шрифт советского стандарта ГОСТ 10807-78 (он был специально создан в СССР для дорожных знаков).
Депутаты указали, что графический дизайн литовских знаков и используемый шрифт идентичные дизайну знаков в России, Беларуси о др. постсоветских странах (они то же производят их по действовавшему в СССР стандарту). Латвия и Эстония в отличие от Литвы уже давно изменили дизайн знаков и используют другой шрифт.
"Литва больше 30 лет не только отождествляет себя с Западным миром, но и является его частью. Мы больше не отождествляем себя с застрявшими в постсоветском пространстве бывшими в составе СССР странами, тем более с Россией и Беларусью. На фоне войны России с Украиной и всем демократическим миром мы стараемся разорвать все связи с преступными авторитарными режимами в России и Беларуси. Однако если мы выедем в Беларусь или Россию, увидим такие же дорожные знаки советского стандарта, что и у нас. Мы убираем с площадей советских болванов, переносим военные кладбища, настало время отказа и от других советских реликтов", - сказал Вишняускас.
В письме Министерству транспорта и коммуникаций сказано, что надо создать свои знаки с использованием местного графического дизайна - они должны быть близки знакам, используемым в других странах ЕС. По словам депутатов, эти перемены можно осуществить в течение 10 лет.
Депутаты заметили, что это не новая инициатива, этот вопрос поднимают не первый раз, но до сих пор министерство ничего не предпринимало.
В пресс-релизе сказано, что надеются, что на этот раз в свете процесса десоветизации удастся достигнуть соглашения об изменении дорожных знаков.