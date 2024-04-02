Депутаты предлагают отказаться от советского наследия и изменить дизайн дорожных знаков

Депутаты указали, что графический дизайн литовских знаков и используемый шрифт идентичные дизайну знаков в России , Беларуси о др. постсоветских странах (они то же производят их по действовавшему в СССР стандарту). Латвия и Эстония в отличие от Литвы уже давно изменили дизайн знаков и используют другой шрифт.

"Литва больше 30 лет не только отождествляет себя с Западным миром, но и является его частью. Мы больше не отождествляем себя с застрявшими в постсоветском пространстве бывшими в составе СССР странами, тем более с Россией и Беларусью. На фоне войны России с Украиной и всем демократическим миром мы стараемся разорвать все связи с преступными авторитарными режимами в России и Беларуси. Однако если мы выедем в Беларусь или Россию, увидим такие же дорожные знаки советского стандарта, что и у нас. Мы убираем с площадей советских болванов, переносим военные кладбища, настало время отказа и от других советских реликтов", - сказал Вишняускас.