Депутатов Сейма Литвы не впечатлило предложение узаконить дополнительные выходные

"Идея очень проста. Состояние здоровья населения Литвы довольно плохое. А если посмотреть на средние показатели по Европе, средняя ожидаемая продолжительность жизни литовцев на пять лет меньше, чем в ЕС.
В ЕС у нас наименьшее количество отпусков, а многие люди, когда возникают проблемы со здоровьем, ждут отпусков, чтобы можно было пойти к врачу и сдать анализы. И делается это за счет скудного отпуска.
Используя уже узаконенный в других странах ЕС опыт, я предложил узаконить пять дней, за которые будет платить работодатель.
А если сотрудник хочет и чувствует, что ему нужен отдых для оздоровления, то неважно, как это будет реализовано: в лес, к врачу или на отдых, ему дается до 5 дней. Хочешь, можешь ими не пользоваться, компенсации за них нет", - пояснил предложение депутат Л. Йонаускас.
Социал-демократ говорил, что таким образом рабочие могут поправить свое здоровье. По его словам, потерь бюджета от реализации этого предложения не будет, поскольку "отдохнувший, энергичный работник более продуктивен, более мотивирован".
Социал-демократ Л. Йонаускас сообщил, что некоторые профсоюзы, легализуя коллективные договоры, обеспечивают членам профсоюза дополнительные 5 дней к отпуску.
"Но сейчас очень мало людей, у которых есть эти выходные. И не все состоят в этих профсоюзах. (…)
Сейчас более 90 процентов работников подвергаются дискриминации. Потому что меньшая часть уже зафиксировала такие отпуска в своих трудовых договорах, а у остальных их нет", - сказал член Сейма Л. Йонаускас.
Хотя после внесения проект не получил одобрения парламентариев, он не был отклонен, а возвращен инициаторам на доработку.
Предлагаемый проект предусматривает, что "отпуск по оздоровлению – это свободное от работы время, предоставляемое работнику по его желанию для оздоровления. Работникам выплачивается средняя заработная плата за больничный".
Работник, проработавший непрерывно 3 месяца, имеет право использовать часть больничного.
Замена отпуска по болезни денежной компенсацией была бы запрещена.
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