Депутат возмущен: происходящее в парке сакур – экологическая катастрофа

"Неделя цветения сакур в Вильнюсе хуже чем реклама-пародия Go Vilnius. Происходящее у Белого моста - это экологическая катастрофа, Там зарубежные туристы видят, что мы не такие, какими хотим казаться.

В нескольких метрах от людей, делающих селфи и сидящих на траве - сотни автомобилей, стоящих в заторе. В машинах сидят люди, приехавшие на своем загрязняющем воздух BMW под самые сакуры, чтобы действие песков Сахары было еще эффективнее.

Вся эта вакханалия происходит в стране, которая тратит миллионы на улучшение своего имиджа. 94% поездок в Литве осуществляются на личных автомобилях, в ближайшее время мы начнем платить в ЕС штрафы за то, что не выполняем планы по снижению загрязнения воздуха.