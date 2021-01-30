"В Вильнюсе поселяется все больше украинских семей, а школы с украинским языком обучения нет. Стоит обсудить с общиной появления для начала украинских классов в школе, где учится немного учеников", – сказал депутат.
По данным Министерства науки, образования и спорта, в литовских школах учатся больше 500 детей, приехавших из Украины. Около 200 из них приехали сюда учиться, а больше 300 - граждане Украины с постоянным видом на жительство в Литве.
Всего в Литве проживает около 50 000 украинцев, и их количество быстро растет.
"Сейчас украинцы часто отдают детей в школы с русским языком обучения, а это тяжелое решение для людей, которые хотят сохранить национальную идентичность. Я думаю, было бы правильно, чтобы украинские дети могли учиться на своем языке. А хорошее владение другим языком открывает новые возможности и обогащает город", – сказал Масюлис.
В Вильнюсе есть школы с русским, польским, белорусским, английским и французским языками обучения. Часть уроков в этих школах в обязательном порядке преподают на государственном языке.
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