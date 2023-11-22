Депутат парламента осужден на реальное заключение: как решится этот вопрос?

 
Лаурина Вирелюнайте
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Vytautas Gapšys
Vytautas Gapšys
ФОТО: ELTA / Marius Morkevičius

В деле о политической коррупции MG Baltic Литовский апелляционный суд принял решение и приговорил депутата парламента Литвы Витаутаса Гапшиса к реальному тюремному заключению. Постановление суда вступило в силу 22 ноября. Согласно уставу парламента, после того как депутат приговаривается к такому наказанию, парламент должен начать процедуру вотума недоверия. Однако спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен не исключила, что Гапшис может оказаться в тюрьме, еще являясь депутатом.

Гапшис был признан виновным во взяточничестве и приговорен к 4,5 годам лишения свободы. Решение суда вступило в силу в день принятия.

Прокурор Юстас Лауцюс после вынесения решения суда сказал, что постановление будет передано к выполнению в течение 3 дней.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал Delfi, что полиция выполнит указания, когда получит решение суда.

"Решение вступает в силу сразу же, значит, его должны выполнить", – подчеркнул он. Без разрешения суда нельзя арестовать депутата. Однако у Гапшиса уже давно нет депутатской неприкосновенности. Ее он был лишен в декабре 2020 года.

Тогда парламент разрешил привлечь Гапшиса к уголовной ответственности и ограничить его свободу.

Чмилите-Нильсен сказала журналистам, что пока она не ознакомилась с решением суда.

"Но ситуация с Гапшисом такова, что вопрос лишения мандата, наверное, будет связан с тем, будет ли обжалован приговор. Сейчас еще рано об этом говорить", – заметила она.

На вопрос, зачем чего-то ждать, если постановление суда вступает в силу в день объявления, спикер сказала, что сначала надо ознакомиться с процедурами, она пока не готова дать ответ на вопрос.

"Но, конечно, мы все сделаем в рамках процедур, установленных в Уставе. Естественно, что на каком-то этапе возникнет вопрос упразднения мандата", – сказала Чмилите-Нильсен.

На вопрос, может ли случиться так, что Гапшис окажется за решеткой еще будучи депутатом, она ответила: "Может быть".

Член Комитета по праву и правопорядку Агне Ширинскене сказала Delfi, что после вступления приговора в силу, парламент должен начать упрощенную процедуру лишения вотума недоверия.

По словам депутата Юлюса Сабатаускаса, в таком случае не надо создавать комиссию и обращаться в Конституционный суд.

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