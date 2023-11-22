Депутат парламента осужден на реальное заключение: как решится этот вопрос?

Гапшис был признан виновным во взяточничестве и приговорен к 4,5 годам лишения свободы. Решение суда вступило в силу в день принятия.

Прокурор Юстас Лауцюс после вынесения решения суда сказал, что постановление будет передано к выполнению в течение 3 дней.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал Delfi, что полиция выполнит указания, когда получит решение суда.

"Решение вступает в силу сразу же, значит, его должны выполнить", – подчеркнул он. Без разрешения суда нельзя арестовать депутата. Однако у Гапшиса уже давно нет депутатской неприкосновенности. Ее он был лишен в декабре 2020 года.

Тогда парламент разрешил привлечь Гапшиса к уголовной ответственности и ограничить его свободу.

Чмилите-Нильсен сказала журналистам, что пока она не ознакомилась с решением суда.

"Но ситуация с Гапшисом такова, что вопрос лишения мандата, наверное, будет связан с тем, будет ли обжалован приговор. Сейчас еще рано об этом говорить", – заметила она.