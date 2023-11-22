Депутат парламента осужден на реальное заключение: как решится этот вопрос?

Гапшис был признан виновным во взяточничестве и приговорен к 4,5 годам лишения свободы. Решение суда вступило в силу в день принятия.
Прокурор Юстас Лауцюс после вынесения решения суда сказал, что постановление будет передано к выполнению в течение 3 дней.
Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал Delfi, что полиция выполнит указания, когда получит решение суда.
"Решение вступает в силу сразу же, значит, его должны выполнить", – подчеркнул он. Без разрешения суда нельзя арестовать депутата. Однако у Гапшиса уже давно нет депутатской неприкосновенности. Ее он был лишен в декабре 2020 года.
Тогда парламент разрешил привлечь Гапшиса к уголовной ответственности и ограничить его свободу.
Чмилите-Нильсен сказала журналистам, что пока она не ознакомилась с решением суда.
"Но ситуация с Гапшисом такова, что вопрос лишения мандата, наверное, будет связан с тем, будет ли обжалован приговор. Сейчас еще рано об этом говорить", – заметила она.
На вопрос, зачем чего-то ждать, если постановление суда вступает в силу в день объявления, спикер сказала, что сначала надо ознакомиться с процедурами, она пока не готова дать ответ на вопрос.
"Но, конечно, мы все сделаем в рамках процедур, установленных в Уставе. Естественно, что на каком-то этапе возникнет вопрос упразднения мандата", – сказала Чмилите-Нильсен.
На вопрос, может ли случиться так, что Гапшис окажется за решеткой еще будучи депутатом, она ответила: "Может быть".
Член Комитета по праву и правопорядку Агне Ширинскене сказала Delfi, что после вступления приговора в силу, парламент должен начать упрощенную процедуру лишения вотума недоверия.
По словам депутата Юлюса Сабатаускаса, в таком случае не надо создавать комиссию и обращаться в Конституционный суд.