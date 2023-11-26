Депутат объяснился по обвинению в краже воды

25 ноября вечером Джюгялис поделился объяснением со своими подписчиками в фейсбуке.

По его словам, этот дом ему никогда не принадлежал, но сейчас там живет его мама.

"Во-вторых, я не живу в Линдинишкес с 2016 года. Фактически я живу в Жверинасе, но сейчас там идет ремонт, поэтому три недели я ночую у мамы. В-третьих, моя мама никогда сознательно ничего нелегального не делала. Она платит за все услуги. В-четвертых, водопровод в деревне - собственность ЗАО Nemenčinės komunalininkas. В передаче KK2 показывали не мои трубы, не с маминого участка. Если ЗАО Nemenčinės komunalininkas выяснил, что поставлял жителям воду, не учитывая ее, это проблема компании. Честно говоря, я ничего еще толком сам не понимаю в этой историю, но выясняю", – писал Джюгялис.

Он прибавил, что ЗАО Nemenčinės komunalininkas очень странно выяснял нелегалов.