Депутат: надо рассматривать вопрос депортации из Литвы и лишения гражданства лиц, ездивших в Москву

Он предлагает поднять вопрос депортации таких лиц из Литвы.

"Мы не должны такое допускать. Я предлагаю, чтобы правоохрана серьезно это оценила, и даже надо поднять вопрос депортации таких граждан из Литвы с лишением гражданства. Пусть думают, что делают. В моем понимании, надо прекратить игры с такими гражданами, поскольку понятно, на кого они работают и чьи интересы представляют", – сказал Поцюс в интервью на Žinių radijаs.

Консерватор считает, что с учетом истории это не было бы слишком жесткое действие, ведь в 1940 г. так ездили "в Москву за солнцем Сталина", а сейчас поездку надо оценивать в свете войны в Украине.

"Я хотел бы провести некоторые параллели, дед Палецкиса с делегацией тоже ездил в Москву в 1940 г. "за солнцем Сталина". Сейчас кто-то ездит "за солнцем Путина". Если иметь в виду войну России в Украине, эти убийства и такое поведение на глазах у всего мира, когда ни с кем не считаются, мы хотим оставаться очень демократичными и разрешать делать, что хочешь", – сказал Поцюс.

Он отметил, что если вести себя с такими людьми слишком демократично, их станет больше. А последствия этого, по словам депутата, мы видели в прошлом году, когда били окна в парламенте.

"Мы видели, что было во время "Семейного марша", какие люди там собрались, кто бил окна, кто бросал камни в парламент, я думаю, это не надо забывать. Вспомните те дни, тогда пострадали полицейские, хватит играть в эти игры, в Украине идет война, Россия продемонстрировала свое истинное лицо, я думаю, так мы можем доиграться, надо серьезно отнестись к этой ситуации", – заметил политик.

"Есть ДГБ, прокуратура, пусть они выскажутся. Суды, я думаю, должны сделать свое дело", – прибавил Поцюс.

Напомним, что 1 августа депутат Матас Малдейкис обратился в Генпрокуратуру в связи с визитом представителей "Международного форума добрососедства" в Москву (визит состоялся на прошлой неделе). По его словам, бред, который был озвучен во время визита - это были явные действия против Литвы, за такую деятельность полагается уголовная ответственность.