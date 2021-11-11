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Полиция назначила штраф депутату парламента Литвы Дайнюсу Кепянису за то, что он сидел без маски в театре. Политик сказал, что уже заплатил штраф.
Dainius Kepenis
Dainius Kepenis
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Был назначен штраф", – сказала в четверг представитель полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская.

По ее словам, полиция пока не получила информацию о том, что депутат заплатил штраф, поскольку информация поступает позже через Государственную налоговую инспекцию.

"Сегодня я плачу 250 евро за то, что осмелился в театре временно снять маску, потому что задыхался и потел", – сказал в четверг депутат.

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Фотографию Кепяниса в театре без маски на этой неделе выложил консерватор Юстас Джюгялис.

Он сказал, что обратился в полицию. Сам Кепянис принес извинения "здоровому обществу" и сказал, что это был последний раз, когда он воспользовался "паспортом возможностей".

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