"Был назначен штраф", – сказала в четверг представитель полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская.

По ее словам, полиция пока не получила информацию о том, что депутат заплатил штраф, поскольку информация поступает позже через Государственную налоговую инспекцию.

"Сегодня я плачу 250 евро за то, что осмелился в театре временно снять маску, потому что задыхался и потел", – сказал в четверг депутат.

Фотографию Кепяниса в театре без маски на этой неделе выложил консерватор Юстас Джюгялис.

Он сказал, что обратился в полицию. Сам Кепянис принес извинения "здоровому обществу" и сказал, что это был последний раз, когда он воспользовался "паспортом возможностей".