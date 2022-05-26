"И с овцами, и с покойниками, и с детьми и мужчинами. Почитайте Священное Писание, это извращение", – обратился Гражулис к одному представителю ЛГБТ.
"Откуда ты взялся?", – продолжил Гражулис.
Молодой человек ответил ему: "А вы откуда взялись?"
"Мы всегда были. Это вы только сейчас заметили, что мы есть", – продолжил молодой человек.
"Вы выродок. Мужчина создал мужчину и женщину", – заявил Гражулис.
"Вы в постели делайте, что хотите, но не идите на крыши и не кричите", - горячился политик.
Ему ответили, что у представителей ЛГБТ есть такие же права, как и у других граждан.
"Вы не выше нас", – сказал молодой человек.
"Так наркоманы, алкоголики. Наркомания и алкоголизм - это зло, педерастия - зло, гомосексуализм - зло", – кричал депутат.
Позже молодой человек, общавшийся с Гражулисом, сказал СМИ, что ему сложно говорить об этом конфликте.
"Меня удивляет, что в парламенте у нас есть такие бесчеловечные люди, не уважающие граждан Литвы. Начнем с того, что все мы - граждане Литвы. Мне кажется странным, что нас к ним не относят, многие вынуждены уезжать из Литвы, многие здесь чувствуют себя небезопасно, стыдиться себя. Я и сам знаю много гомосексуалистов, которые не раскрылись в полной мере. Они стыдятся этого, боятся. Боятся признаться родителям, боятся реакции общества. А их очень много", – сказал молодой человек.
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