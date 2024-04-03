Депортируемый из Литвы бывший лидер "Единства" утверждает, что не нарушал закон

 
ELTA
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Valerijus Ivanovas
Valerijus Ivanovas
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Бывший лидер просоветской организации "Единство" Валерий Иванов недоволен решением суда, который не дал ему ему обжаловать высылку из Литвы. Он также возмущен самим решением Департамента миграции аннулировать его постоянный вид на жительство в Литве. Мужчина заявил, что будет искать возможности остаться в Литве.

"Я житель Каунаса, я здесь родился, я говорю с вами здесь на национальном языке. За что меня высылать? Что я наговорил? Скажите мне. Что я сделал? Кого избил? Заложил бомбу возле администрации президента или представительства Ландсбергиса? Нет, я этим не занимаюсь, у меня культурная жизнь, я историк, философ, мне есть чем заняться, а вы занимайтесь своей политикой, но не подталкивайте меня к этому делу и не пытайтесь сделать из меня идиота", - в среду в Вильнюсском окружном суде заявил гражданин России Иванов.

Напомним, что бывший лидер просоветской организации "Единство" Валерий Иванов пропустил срок обжалования решения Департамента миграции о депортации из Литвы, а пропустив его, не ходатайствовал о продлении срока обжалования, поэтому вопрос о его депортации не будет рассматриваться в суде. Гражданин России будет депортирован из Литвы.

На минувшей неделе Высший административный суд Литвы постановил, что Иванов не указал веских причин, которые могли помешать ему в реализации права на судебную защиту в установленные законом сроки, что послужило бы основанием для продления данного срока.

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