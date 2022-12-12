Департамент статистики: в третьем квартале текущего года жилье подорожало на 19,3 процента

Новостройки подорожали на 20,3 проц., из них одноквартирные и двухквартирные дома подорожали на 23,9 проц., квартиры в многоквартирных домах – 18,8 проц.
Жилье более старой постройки подорожало на 18,8 проц. Из них квартиры в многоквартирных домах – на 21,4 проц., одноквартирные или двухквартирные дома – на 11,9 проц.
В третьем квартале 2022 г., по сравнению с третьим кварталом 2021 г., подорожание элементов стоимости занятого владельцами жилья составило 16,1 проц.
В третьем квартале, по сравнению со вторым кварталом, жилье подорожало на 3 проц.
Новостройки подорожали на 3,9 проц. Из них одноквартирные и двухквартирные дома – на 6,4 проц., квартиры в многоквартирных домах – на 2,7 проц.
Жилье более старой постройки подорожало на 2,6 проц. Из них квартиры в многоквартирных домах – на 4 проц., одноквартирные или двухквартирные дома – подешевели на 1,5 проц.
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