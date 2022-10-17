Департамент миграции выясняет обстоятельства двойного гражданства дочери Шойгу

Как сообщил BNS пресс-секретарь ведомства Рокас Пукинскас, если выяснится, что бизнесмен сохранил литовское гражданство незаконно после получения весной гражданства России, будет принято решение о лишении литовского гражданства его несовершеннолетних и усыновленных детей, в том числе дочери Шойгу.
По словам Пукинскаса, Каминскас не уведомил ведомство о приобретении российского гражданства, хотя закон обязывает его сделать это в течение шести месяцев.
"Поскольку данное лицо этого не сделало, после получения информации из открытых источников о том, что у него двойное гражданство, запускается обычная процедура - направляется уведомление, дающее ему полгода на сбор и официальное представление доказательств того, почему у него может быть двойное гражданство", – сказал Пукинскас. – Ему сегодня направлено уведомление с требованием объясниться и предоставить документальные доказательства в течение полугода".
По его словам, уведомление об этом обязательстве было отправлено Каминскасу в понедельник после расследования, опубликованного LRT и The Insider.
Пукинскас подчеркнул, что если Каминскас не предоставит доказательств, ведомство начнет процедуру лишения литовского гражданства.
"Паралелельно будет рассмотрена ситуация с предоставлением гражданства детям - несовершеннолетним. Если выяснится, что отец незаконно имеет двойное гражданство, будет решаться, законно ли было предоставлено литовское гражданство и детям", - сказал представитель департамента.
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