Департамент миграции: в начале 2022 г. в Литве проживало больше 100 000 иностранцев

В пятницу на конференции в парламенте сообщалось, что в 2017 и 2018 г. в Литве проживало 46 000-49 000 иностранцев, в 2019 г. 58 000, в 2020 г. – 73 800, в 2021 г. – уже 87 300.

По данным ДМ, в начале 2022 года вид на жительство в Литве или национальная виза была у 100 200 иностранцев.

"С каждым годом растет число иностранцев, которые хотели бы жить и работать в нашей стране, развивать здесь свой бизнес. Еще недавно – в 2017-2018 гг. – количество иностранцев росло не так быстро, а в 2019 г. и позже стало приезжать больше иностранцев", – сказала Гистаутайте.

По ее словам, иностранцы могут обосноваться в Литве, получив вид на жительство или национальную визу. В прошлом году временный вид на жительство получили 51 800 иностранцев, а визы – 47 800, в 2017 г. этот показатель был соответственно 19 300 и 28 600.

Гистаутайте сказала, что больше всего временных видов на жительство выдали белорусам и украинцам (соответственно 20 500 и 19 600). Около 3600 человек приехали из России, меньше 1000 видов на жительство получили граждане Индии, Узбекистана, Киргизии, Молдовы, Казахстана, Нигерии и Грузии.

Больше всего национальных виз также выдано белорусам, украинцам и россиянам (21 300, 12 100 и 2800).