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В Литве зарегистрировались 3135 украинцев, сообщает Департамент миграции. Из-за роста потока беженцев из Украины, Департамент миграции ограничил предоставление услуг заранее не зарегистрировавшимся жителям Литвы, которые хотят поменять паспорт или идентификационную карту.
Департамент миграции: в Литве зарегистрировались 3135 украинцев
© AP / Scanpix

"На данный момент мы зарегистрировали 3135 украинцев. Большинство просить разрешение на жизнь по гуманитарным причинам, тем, кто приехал временно, выдают национальные визы, но таких – единицы", – сказала глава департамента Эвелина Гудзинскайте.

По ее словам, больше 2/3 всех зарегистрировавшихся - дети. Однако, она сказала, что пока сложно сказать, какой именно количество граждан Украины приехало в Литву.

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Гудзинскайте заметила, что ситуация в департаменте напряженная из-за роста потока беженцев. Она напомнила, что с 7 марта не зарегистрировавшихся заранее граждан Литвы принимать не будут.

"Скоро нам начнут помогать волонтеры Красного креста, мы расширяем наши мощности. По этой причине пока не можем в полную мощность предоставлять услуги жителям Литвы, которые приходят без регистрации, чтобы заказать паспорт или идентификационную карту", – сказала она.

"Я понимаю недовольство людей, но первенство сейчас за Украиной, поскольку с каждым днем число украинцев растет", – прибавила она.

ООН 6 марта сообщила, что за 10 дней Украину покинули 1,5 млн. человек. Это самый большой поток беженцев в Европе со времен Второй мировой войны.

Напомним, что 24 февраля рано утром Россия начала войну с Украиной. Запад в ответ на действия Москвы ввел жесткие экономические санкции и стал оказывать Украине военную помощь. Запад обвиняет РФ в разрушении украинских городов и уничтожении мирного населения.

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